احتراق باخرة حاويات في عرض البحر يهدد تجار أردنيين بالإفلاس

وطنا اليوم:يواجه مئات المستوردين الأردنيين من الصين خطر الإفلاس، إثر حريق اشتعل بباخرة أثيوبية يطلق عليها (ESL)، وعلى متها ما يزيد عن 1500 حاوية، من بينها 800 حاوية لمستوردين أردنيين.

وبالرغم من عدم تبلغ أية جهة رسمية أو غير رسمية أردنية بتفاصيل الحريق والحاويات التي أصابتها ألسنة اللهب، فإن مكاتب التخليص الجمركي تلقت معلومات عن أن مواد خطرة كانت داخل إحدى الحاويات والتي احترقت قبل 11 يوما وهي على متن الباخرة وما تزال عملية الإطفاء مستمرة.

وقال أصحاب مكاتب تخليص جمركية، إن جميع الحاويات خاضعة للتأمين على متن الباخرة، ولكن عملية التعويض تكون حسب قيمة الفواتير المرفقة لقيمة البضائع المشحونة على متن الباخرة، وإن هناك تجارا أردنيين يتعمدون تخفيض قيمة البضائع حتى لا يتكبد رسوما جمركية باهظة.

وقال نقيب أصحاب مكاتب التخليص الجمركية، ضيف الله ابو عاقولة، إنه لايوجد حتى الآن أية معلومات بشأن البأخرة طالما أنها خارج المياه الإقليمية الأردنية، مشيرا إلى أن المعلومات الراجحة أن الباخرة بعد انتهاء عمليات الإطفاء لابد أن ترسو في ميناء جدة، ومن ثم في ميناء العقبة.

ويؤيده بذلك أمين عام شركات الملاحة محمد الدلابيح، الذي قال إن أي باخرة لا تعطي معلومات عن حمولتها، إلا قبل وصولها إلى الميناء بفترة تتراوح من (12-72) ساعة، موضحا أن جميع الحاويات على باخرة تكون عادة مؤمنة.

وحتى هذه اللحظة لا توجد تقارير حول الحاويات الأردنية التي تضررت من الحريق أو التي تم إنقاذها