غزة لأهلها فقط …المعادلة واضحة

كتب النائب فراس القبلان:

غزة تمثل معادلة واضحة لا تحتاج الشرح و التفصيل …فهي تمثل مسألة وجود لأهلها الذين دفعوا دمائهم لأجل كل ذرة تراب فيها ولكل نسمة هواء تجوبها و لكل موجة ماء تحدها ، فلماذا الاستقواء الأمريكي بطرح سيناريوهات غير مقبولة و لطروحات لن تتحقق .

هي قضية تمثل ثابتاً من ثوابتنا الأردنية فالحق الفلسطيني ليس عقيدة للفلسطينيين فقط بل هي عقيدة مترسخة لدى الأردنيين صغيرهم و كبيرهم معززين بإرادة هاشمية مطلقة .

تلك الإرادة التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال عديد من مواقفه المعلنة داخلياً و اقليمياً و دولياً فهي أفعال متواصلة مزينة برفض مطلق لتلك الطروحات رغم تأثيرها على حالنا الاقتصادي.

ألاردن و رغم تلك الضغوطات يدعم و يقف خلف جلالته صفاً واحداً لأننا نثق و نؤمن بتلك القضية و نرفض كما جلالته الاستقواء على حق الفلسطينيين مستمرين خلف جلالته حتى تحقيق المطلب الفلسطيني المشروع بإقامة دولة فلسطينية و عاصمتها القدس .

هي معادلة واضحة لا تحتاج الشرح لمن لا يريد خيراً للفلسطينيين و لا تحتاج تفصيلاً لمن لا يريد خيراً للأردنيين أو المصريين فلسنا دعاة حلول لدولة الاحتلال بل نحن دعاة سلام يضمن دولة للفلسطينيين على ترابهم الوطني الأزلي.

هي مقدمات أردتها للتعبير قدر الإمكان عن مكنونا الداخلي العميق لصالح فلسطين التي تريد منا الكثير و الكثير رغم تضحياتنا و متابعتنا الحثيثة لها و لقدسها و مقدساتها الإسلامية و المسيحية التي مثلت و تمثل ارثاً ورثه جلالة الملك كوصاية هاشمية مطلقة لا يزاود عليها احد.

الا يعلم ترامب أن طروحاته خلقت شرخاً امريكياً تتسع هوته يوماً بعد يوم فذلك الطرح ضمن طروحات هوجاء ستؤثر على موقع الولايات المتحدة الأمريكية و على مكانتها الدولية خلال فواعل من القطب الواحد الى المتعدد القطبية فطروحات ترامب ليست إلا زوبعة في فنجان قصير القامة زوبعة ستطاله وحده .

فالموقف الدولي المتراكم خلف الإدارة الأمريكية التاريخي أخذ بالاضمحلال لأن قيادة المنظومة الدولية تتطلب الاتزان و لا تتطلب الاستعلاء و الاستقواء كما ترامب فطروحاته ليست مرجعاً أو امراً لا بد منه .

على ترامب المتعالي بمعرفته و ثقافته أن يدرس تاريخ القضية الفلسطينية و ان يدرس تاريخ الهاشميون على مر عمر القضية لأنه لو فعل ذلك لعلم أن موقف جلالة الملك هو متجذر لا و لن يتزحزح .

و أعود مذكراً إياه بأن من يرى الغزيين يجلسون فوق ركام منازلهم، وسط الحجارة المتناثرة التي كانت يومًا جدرانًا تؤويهم، يدرك أن هؤلاء لا يغادرون أرضهم إلا إلى قبورهم، وأن عشقهم لها متجذّر في أرواحهم لا يهتزّ بقصفٍ ولا بحصار.