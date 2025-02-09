بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

وفاة فنانة سورية.. أدركت موتها قبل أيام بمنشور على فيسبوك

9 فبراير 2025
وفاة فنانة سورية.. أدركت موتها قبل أيام بمنشور على فيسبوك

وطنا اليوم:توفيت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، الأحد، بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية.
وأعلنت والدة إنجي الوفاة عبر منشور على فيسبوك حيث كتبت: “ترحموا على ابنتي وتصدقوا عن روحها”.
وقبل أيام كانت إنجي قد نشرت على حسابها منشور قالت فيه: “أنا عم أحتضر سامحوني”.
ليعود زوجها ويكتب على الحساب ذاته: “أنا سامر زوجها لإنجي، دعولا كتير، إنجي بحاجة دعائكون، إنجي وضعا صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولا”.
ولم يتضح سبب الوفاة بعد، البعض تحدث على مواقع التواصل عن إصابتها بفيروس رئوي والبعض الآخر تحدث عن تدهور حالتها الصحية بسبب الحمل.
وإنجي وحيدة لأهلها ولديها ابنة واحدة فقط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:16

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو استيقاف مركبة مطلوبة جنوب العاصمة

03:13

عاجل…102 طائرة عمودية أرسلتها القوات المسلحة الأردنية كمساعدات إلى غزة

02:11

هطول الأمطار في هذه المناطق الأثنين .. تفاصيل

01:08

00:59

شباب الأردن يعلنون دعمهم المطلق للقيادة الهاشمية ورفضهم لمشاريع التوطين والتهجير

23:37

العمل والتنمية النيابية” تناقش تأثيرات المؤشرات السكانية في دعم الاستدامة

20:40

8 ملايين و250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن

20:39

فداك الغالي والثمين يا ابن الهاشميين كل عام وسيد البلاد بالف خير

20:28

رئيس سلطة البترا يوجه إلى توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح

20:25

اسرائيل: المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتغيير مسمّى الضفة

19:48

وزير داخلية اسبق يوضح حول المطلوب من الدولة الاردنية

19:38

انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثالثة في يوم واحد عن تلاع العلي

وفيات
الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025