ارتفاع عدد الحاويات الواردة لميناء العقبة بنسبة 85.9% الشهر الماضي

وطنا اليوم:كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة، ارتفع خلال الشهر الماضي بشكل لافت بنسبة 85.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء الحاويات خلال الشهر الماضي، إلى 41519 حاوية، مقابل 22332 حاوية للفترة نفسها من 2024.

وارتفع كذلك عدد الحاويات الصادرة من المملكة خلال الشهر الماضي عبر ميناء حاوية العقبة، بنسبة 19.4 بالمئة، وصولا إلى 8204 حاويات مقابل 6872 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، الارتفاع بعدد الحاويات الواردة والصادرة، لحالة الاستقرار التي بدأت تظهر بمنطقة البحر الأحمر ما أسهم في انسياب وصول بواخر الحاويات.

وقال الخطيب إن الزيادة تعود كذلك لارتفاع عدد الحاويات الواردة إلى سوريا وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عبر ميناء العقبة، متوقعا زيادتها خلال الأشهر المقبلة لأرقام أعلى.

وفي هذا الصدد، أكد الخطيب الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، ضرورة التنبه لهذه الحالة وزيادة الإمكانيات البشرية ومعدات المناولة وتوفير المزيد من الحوافز للبضائع المارة عبر المملكة بطريق الترانزيت.

وبين ضرورة العمل من جميع الجهات المعنية وتوفير كل التسهيلات ليصبح ميناء العقبة جاذبا وحيويا، ويعود إلى نشاطه المعهود في مناولة بضائع الترانزيت بمختلف أنماطها.

وأكد أن عودة ميناء العقبة لنشاطه بالسنوات الماضية سينعكس بشكل إيجابي على عجلة النشاط الاقتصادي بالمملكة، وخاصة لجهة قطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.

وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.

وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.