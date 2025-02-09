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منح الدكتور النوايسة وسام الصداقه الروسي.

9 فبراير 2025
منح الدكتور النوايسة وسام الصداقه الروسي.

وطنا اليوم:وقع رئيس الاتحاد الفيدرالي الروسي فلاديمير بوتين قراراً رئيسا بمنح عطوفة الدكتور المحامي مصطفى النوايسة الامين العام الأسبق لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والأمين العام السابق للمحكمه الدستورية الاردنيه ورئيس المعهد الدبلوماسي السابق وسام الصداقة الروسي وتم تسليمه من قبل وزير التعليم العالي الروسي وبحضور نائب وزير الخارجية باغندوف ورئيس جامعة الصداقة مابين الشعوب في قاعه الاحتفالات الرئيسيه في الكرملين وبحضور كبير من المدعون والمكرمون العشره من كافة أنحاء العالم وجدير بالذكر ان وسام الصداقة يعتبر اعلى وسام يمنح للأجانب


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