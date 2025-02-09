ترامب يؤكد: اتصلت ببوتين وإذا اتفقت مع إيران فلن أقصفها

وطنا اليوم:بعد ساعات على كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اتصل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، رفض الكرملين التأكيد أو النفي.

وقال المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: “لا نستطيع تأكيد أو نفي التقارير حول المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب”.

وعلى الرغم من تأكيد الكرملين قبل أيام أن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا بعد تفاصيل لقاء مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، فجر الأخير تصريحات جديدة.

فقد كشف الرئيس الأميركي، أنه تحدث مع نظيره الروسي عبر الهاتف من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية.

وعندما سئل ترامب على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال “من الأفضل ألا أقول”.

كما أكد ترامب أن بوتين “لا يرغب في سقوط المزيد من القتلى”، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”، اليوم الأحد.

إلى ذلك، أشار إلى أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.

هذا وأوضح ترامب “أنه لطالما جمعته علاقات جيدة مع بوتين”، مضيفا أن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

كما شدد على أن تلك الحرب سيئة للغاية، قائلا “أريد إنهاء هذا الصراع اللعين”.

“لن تقصفها إسرائيل”

أما فيما يتعلق بإيران، فكرر أنه يرغب بالتوصل لاتفاق معها بشأن الأمور غير النووية. وقال: “أفضّل الاتفاق على القصف”، في إشارة إلى المواجهة العسكرية.

كما أضاف قائلا: “لا يريدون أن يموتوا.. لا أحد يريد أن يموت”. وتابع “إذا أبرمنا صفقة، فلن تقصفهم إسرائيل”.

لكنه لم يكشف عن تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع الجانب الإيراني، واكتفى بالقول: “لا أحب أن أخبركم بما سأقوله لهم… كما تعلمون، هذا ليس لطيفا”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن، الأربعاء الماضي (5 فبراير)، أنه يفضل التوصل إلى “اتفاق سلام نووي”، يسمح لطهران بالنمو والازدهار سلمياً.

أتى ذلك، بعد يوم فقط من توقيعه مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد إيران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح حينها أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” بسبب مزاعم عن محاولة السلطات الإيرانية تطوير أسلحة نووية.

يذكر أن ترامب كان سعى خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، إلى ممارسة سياسة الضغط الأقصى، معيدا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.