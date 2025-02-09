بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تهنئ بذكرى الوفاء والبيعة

9 فبراير 2025
جامعة البترا تهنئ بذكرى الوفاء والبيعة

وطنا اليوم:تهنئ أسرة جامعة البترا بالذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، مستذكرة في يوم الوفاء مسيرة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في نهضة الوطن وبنائه وازدهاره، وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعلنت الجامعة عن تجديد البيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، والمضي تحت رايته في مسيرة البناء والإنجاز عبر مسيرة 26 عاماً شهد فيها الوطن تقدماً وازدهاراً في جميع قطاعاته.
وتهنئ أسرة جامعة البترا -ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة- حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بهذه المناسبة داعين المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل الراية الهاشمية الحكيمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:16

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو استيقاف مركبة مطلوبة جنوب العاصمة

03:13

عاجل…102 طائرة عمودية أرسلتها القوات المسلحة الأردنية كمساعدات إلى غزة

02:11

هطول الأمطار في هذه المناطق الأثنين .. تفاصيل

01:08

00:59

شباب الأردن يعلنون دعمهم المطلق للقيادة الهاشمية ورفضهم لمشاريع التوطين والتهجير

23:37

العمل والتنمية النيابية” تناقش تأثيرات المؤشرات السكانية في دعم الاستدامة

20:40

8 ملايين و250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن

20:39

فداك الغالي والثمين يا ابن الهاشميين كل عام وسيد البلاد بالف خير

20:28

رئيس سلطة البترا يوجه إلى توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح

20:25

اسرائيل: المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتغيير مسمّى الضفة

19:48

وزير داخلية اسبق يوضح حول المطلوب من الدولة الاردنية

19:38

انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثالثة في يوم واحد عن تلاع العلي

وفيات
الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025وفيات الأربعاء 5-2-2025