جامعة البترا تهنئ بذكرى الوفاء والبيعة

وطنا اليوم:تهنئ أسرة جامعة البترا بالذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، مستذكرة في يوم الوفاء مسيرة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في نهضة الوطن وبنائه وازدهاره، وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت الجامعة عن تجديد البيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، والمضي تحت رايته في مسيرة البناء والإنجاز عبر مسيرة 26 عاماً شهد فيها الوطن تقدماً وازدهاراً في جميع قطاعاته.

وتهنئ أسرة جامعة البترا -ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة- حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بهذه المناسبة داعين المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل الراية الهاشمية الحكيمة