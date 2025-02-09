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السفير الفرنسي: التهجير تهديد لاستقرار الأردن والمنطقة بأكملها

منذ 22 ثانية
السفير الفرنسي: التهجير تهديد لاستقرار الأردن والمنطقة بأكملها

وطنا اليوم:أكد السفير الفرنسي لدى الأردن ألكسي لو كور غرانميزون، أن موقف فرنسا من قضية التهجير في غزة أو الضفة هو واضح معتبرا أن التصريحات بشان النقل القسري انتهاك ومساس بالشرعية الدولية وعائق جسيم أمام حل الدولتين وتهديد لاستقرار الأردن والمنطقة بأكملها.
وأضاف السفير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن فرنسا مهتمة بمواكبة الانتقال المنظم للرئاسة في سورية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تجميد المساعدات، قدّم الاتحاد الأوروبي دعماً مباشراً للأردن، بل وزاده بشكل كبير. كما سيتم تعزيز هذه المساعدات، خاصة في مجال التمويل والاستثمار.
وأكد السفير، أن فرنسا مستمرة في دعم مشروع الناقل الوطني وإنشاء محطة ضخمة لتحلية المياه في العقبة، مشيراً إلى التزام الشركات الفرنسية بهذا المشروع. وستظل فرنسا إلى جانب الأردن في المجالات الاقتصادية والتنموية والعمل الدولي.


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