شقيقة زوجة ماهر الأسد تتهمه بتفجير خلية الأزمة

وطنا اليوم:كشفت مجد جدعان، شقيقة زوجة ماهر الأسد، أن تفجير “خلية الأزمة” عام 2012 في دمشق كان مخططاً من النظام السابق وبإشراف ماهر الأسد شخصياً، للتخلص من آصف شوكت الذي كان يسعى للانقلاب على النظام.

وقالت جدعان، في مقابلة تلفزيونية، إن شوكت، صهر الرئيس المخلوع، ونائب وزير الدفاع حينها، كانت له اتصالات مع الحكومة الأمريكية، وكان يخطط للاستيلاء على السلطة، ما دفع ماهر للتخطيط لعملية التفجير.

ونفت جدعان، التي عادت مؤخراً إلى سوريا بعد سنوات في المنفى، الرواية الرسمية التي تحدثت عن تنفيذ العملية عبر الطباخ، معتبرة ذلك “مستحيلاً”. كما نفت إصابة ماهر في التفجير، مؤكدة أن الحديث عن بتر قدمه كان إشاعة.

وكشفت جدعان، التي غادرت سوريا عام 2008 بعد خلافات مع ماهر، أن شقيق الرئيس المخلوع موجود حالياً في روسيا، مشيرة إلى أنها “البلد الوحيد الذي يمكن أن يستقبله”.

وكان وزير داخلية النظام الأسبق محمد الشعار قد أكد أن الاجتماع الذي استهدفه التفجير ضم خمس شخصيات فقط، وأن وزير الدفاع داود راجحة ونائبه شوكت قضيا على الفور، مشيراً إلى أن التحقيق أسند إلى أحد الأفرع الأمنية، ولم تعلن نتائجه.

يذكر أن جدعان، التي عاشت السنوات الماضية بين أمريكا والأردن، هي ابنة المعارض توفيق جدعان الذي رفض زواج ابنته منال من ماهر الأسد عام 2003.

وكانت قد ظهرت في ديسمبر 2024 في فيديو تبارك فيه سيطرة المعارضة على مدن كانت تحت سيطرة النظام السابق.