عشيرة أبو الحاج القيسية تقف خلف الملك وتدعم مواقفه المشرفة

وطنا اليوم:إنطلاقا من ثوابتنا الدينية والقومية والوطنية نحن أبناء عشيرة أبو الحاج القيسية نعلن وقوفنا صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في مواقفه الجريئة والشجاعة في خدمة قضايا الأمة العادلة ومصالحها لإحلال السلام العادل والشامل وليبقى الأردن عنوانا للأمن والاستقرار والسلام.

ونؤكد رفضنا لكل محاولات التهجير الذي يتعرض له إخواننا في فلسطين.

وإن هذا التهجير هو جريمة ضد الإنسانية نرفضها جملة وتفصيلا وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي كلفت حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان على أرضه.

ونستذكر ذكرى الوفاء والبيعة وتولي جلالته لسلطاته الدستورية التي صادفت في السابع من شهر شباط مؤكدين تجديدنا البيعة والوفاء والسير خلف جلالته بكل فخر وإعتزاز.

حمى الله الأردن وقيادته وشعبه من كيد الكائدين وظلم الظالمين وحقد الحاقدين أنه سميع مجيب