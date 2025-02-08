مأدبة الغداء الموسمية “القرينية” في ديوان الشيخ محمد ضبعان المور الهقيش (ابو صخر)

ام الرصاص – أقام سعادة الشيخ العين السابق محمد ضبعان المور الهقيش في في ديوانه بمنطقة ام الرصاص بلواء الجيزة ظهر اليوم السبت مأدبة الغداء الموسمية (القرينية) وبحضور دولة رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابده وشيوخ ووجهاء من جميع محافظات المملكة وجمع غفير من المدعوين حيث كان في إستقبالهم سعادة الشيخ ابو صخر وابنائه وعلى رأسهم عطوفة المتصرف في وزارة الداخلية الأستاذ الدكتور صخر المور متصرف لواء فقوع وأشقاءه وأقاربة.

والقرينية هي عادة حسنة عند أهل البادية شبه اختفت هذة الأيام إلا أن سعادة الشيخ محمد ضبعان المور الهقيش ( ابو صخر ) لازال يحافظ على هذا الموروث الشعبي الأصيل وهي وليمة يقيمها مربو الأغنام من أهل البادية حيث يخصص أول خروف يولد من القطيع ليذبح بعد ثلاث عمليات خضيض و يطبخ بلبن أمه – كما يقولون – وتجمع الزبدة أيضاً لتوضع على منسف القرينية ، ويتم دعوة الجيران والأصدقاء على هذة الوليمة ، وهي وليمة موسمية كل عام. وقال الشيخ محمد ضبعان المور الهقيش محافظتي على هذه العادة”القرينية” يأتي لمشاهدة الوجوه الغانمه من أبناء العشائر الأردنية وهذه العادات والتقاليد الطيبة نحافظ عليها لان بها وحدتنا وتماسكنا خلف وطننا وقيادتنا الهاشمية الحكيمة التي نستمد منها العزم والإصرار للمضي قدماً بكل عزم واصرار مسلحين بالانتماء والأمل والعطاء والانجاز والوفاء والتضحية لهذا الوطن الكريم بأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة. وأضاف الهقيش نقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الذي يجوب العالم هذه الأيام للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفي القدس الشريف وجميع مناطق الضفة الغربية مؤكداً الالتفاف حول القيادة الحكيمة ومواقف الأردن الشجاعة والحكيمة ورفضه للتهجير القسري للأهل في قطاع غزة إلى الأردن وإلى الشقيقة جمهورية مصر العربية وقال إن الأردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين ونحن مع جلالة الملك في ثوابته وتأكيده لا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل.