وحدة تنسيق القبول الموحد تؤكد المواعيد النهائية لتقديم طلبات القبول دون تمديد

وطنا اليوم_قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025 هو تمام الساعة 12 مساء اليوم السبت الموافق 8-2-2025.

في حين أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط هو تمام الساعة 12 مساء يوم غد الأحد الموافق 9-2-2025

وأضاف الخطيب بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا حتى تاريخه أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فوالتيركم وبخلاف ذلك لن يسمح لهم بتقديم طلب وسيتم استبعادهم من عملية المنافسة.