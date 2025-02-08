هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب بحر إيجة غربي تركيا

وطنا اليوم_ضربت هزة ارضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم بحر إيجة غربي تركيا .

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها ان الهزة الاضية وقعت عند الساعة 17.15 بالتوقيت المحلي وكانت على عمق 7 كيلومترات.

واشارت آفاد الى انه لم ترد اية معلومات عن وقوع خسائر نتيجة الهزة الارضية .

يذكر ان بحر ايجة يتعرض ومنذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي لسلسلة من الهزات الارضية متفاوتة الشدة واشد هذه الهزات قوة تراوحت بين 5 و6 درجات فيما تراوحت الهزات الارضية الاخرى بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر الا انه لم تسجل اية خسائر تذكر .