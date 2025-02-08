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الأردن يدين حادث إطلاق النار بمركز تعليمي في السويد

8 فبراير 2025
الأردن يدين حادث إطلاق النار بمركز تعليمي في السويد

وطنا اليوم_دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز تعليمي في مدينة أوريبرو غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

 

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مملكة السويد الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

 

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة السويد الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


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