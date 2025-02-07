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عشائر العقاربة تؤكد وقوفها الثابت خلف راية جلالة الملك عبد الله الثاني

منذ 56 ثانية
عشائر العقاربة تؤكد وقوفها الثابت خلف راية جلالة الملك عبد الله الثاني

وطنا اليوم – أعلنت عشائر العقاربة وقوفها الثابت خلف راية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأكدوا في بيانٍ لهم ولاؤهم المطلق ودعمهم الغير محدود لمواقفه الوطنية والقومية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفيمايلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ديوان عشائر العقاربة يعلن بكل فخر واعتزاز وقوفنا الثابت خلف راية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ونأكدولاؤنا المطلق ودعمنا الغير محدود لمواقفه الوطنية والقومية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كما ندين بشدة اي مخطاطات تفرض اي واقع جديد على المنطقة من خلال التهجير القصري لاشقائنا في غزة الحبيبة والضفة الغربيةنؤكّد ان الموقف الاردني بقيادة جلالة الملك و سيظل صلباً في وجه هذه التحديات.

حفظ الله الاردن قيادة وجيشاً وشعباً تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


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