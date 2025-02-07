أبناء عشيرة الكوز تؤكد في بيانٍ لها وقوفها  صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني

وطنا اليوم – أعلن أبناء عشيرة الكوز عامه تأكيدهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في مواقفه الجريئة والشجاعة في خدمة قضايا الامة العادلة ومصالحها ، لأحلال السلام العادل والشامل وليبقى الأردن عنواناً للأمن والاستقرار والسلام .

وقالوا في بيانٍ لهم إننا نؤكد جميعاً رفض كل محاولات تهجير الفلسطينين من وطنهم وفي مواجهة مشروع التهجير القسري الذي يتعرض له إخواننا في فلسطين ، وإن هذا التهجير هو جريمة ضد الإنسانية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقوانين، الدولية التي كفلت حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان على أرضه.

وأضافوا أننا حريصون على أهمية الوحدة والتضامن بين جميع أبناء الشعب الأردني والفلسطيني في مواجهة هذه التحديات، ففلسطين ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية إنسانية تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً تجاهها.

ودعوا في بيانهم المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف هذا التهجير وحماية حقوق الفلسطينيين، ونؤكد على ضرورة دعم جهود جلالة الملك في هذا الصدد، إننا نؤمن بأن العدالة ستتحقق بإرادتنا المشتركة، وأن صوت الحق لن يصمت أمام محاولات القمع والتهجير.

حفظ الله الأردن ملكاً وشعباً وأرضاً وولي عهده الأمين وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية.