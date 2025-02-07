بلدية سحاب تنظم وقفة تضامنية تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورفضاً لدعوات التهجير والوطن البديل

وطنا اليوم – نظمت بلدية سحاب وقفة تضامنية تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورفضاً لدعوات التهجير والوطن البديل حيث احتشد المئات تحت شعار “كلنا في الأردن ضد التهجير”، ليؤكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم على حساب الأردن.

رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، قال : إن مواقف جلالة الملك تجاه التهجير ومحاولات الوطن البديل تشكل نبض الشارع الأردني بكافة أطيافه وأن الأردنيين أخذوا عهدا على عاتقهم أن يبقى الأردن بقيادة جلالة الملك السند والظهير للشعب الفلسطيني وليس البديل لوطنهم الذي يجب أن يقام على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعياً إلى تماسك الجبهة الداخلية وصونها وتعزيز دور الجيش والأجهزة الأمنية لتمكينها من ممارسة دورها لحماية أمن الوطن واستقراره.

وعبر المشاركون عن وقوفهم صفاً واحداً خلف مواقف جلالة الملك، متمسكين بالثوابت الوطنية الرافضة للتهجير القسري للفلسطينيين أو تحويل الأردن إلى وطن بديل، مشددين على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ثابتة لا تقبل المساومة، إذ أن الأردن بقيادته وشعبه سيبقى عصياً على الضغوط والمؤامرات التي تستهدفه.