ابناء وادي موسى/بني ليث: نقف خلف جلالته وندعم مواقفه المشرفة 

وطنا اليوم_أكدت جمعية ديوان ابناء وادي موسى/بني ليث في عمان الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتأييد مواقف الأردن الراسخة بقيادة جلالته تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه محاولات تصفيتها على حساب الأردن.

وأكدت الجمعية في بيان صحفي، الإعتزاز بمواقف جلالته الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة على ارضه التاريخية، مثلما أشادت بالجهود الاردنية بتوجيهات جلالة الملك لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستذكر البيان ذكرى الوفاء والبيعة وتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية التي تصادف في السابع من شهر شباط، مؤكدة أن الشعب الاردني على امتداد مساحة الوطن يحيي هذه المناسبة العزيزة بكل فخر واعتزاز، ويجدد البيعة لجلالة الملك، والسير خلف جلالته في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

وفيما يلي نص البيان

نراقب بقلق تصريحات الادارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب لتهجير إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وما فيها من استهداف للأردن وأمنه الوطني وتصفية للقضية الفلسطينية على حسابه.

لقد أعلن الأردن وعلى لسان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رفضه المطلق لهذه الطروحات ومن خلفه الشعب الأردني بأطيافه كافة وما تنطوي عليها من مخططات إسرائيلية لإشعال المنطقة بدعم واسناد من إدارة ترامب رغم الرفض والمعارضة العربية والدولية لهذه المخططات.

وانسجاما مع الموقف الوطني الذي يقوده جلالة الملك نعلن نحن أبناء وادي موسى /بني ليث في عمان تأييدنا للموقف الوطني الرافض للتهجير ووقوفنا في الخندق المتقدم خلف جلالته دفاعا عن ثرى الأردن الطهور، وندعو ابناء شعبنا الوفي الذي عودنا على الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بهيبته وقدسيته وأمن الأردن، الى رص الصفوف والإلتفاف حول جلالته والقوات المسلحة والأجهزه الأمنية والوقوف ضد المؤامرات والمخططات الصهيوامريكية.

كما لا يفوتنا ان نستذكر ذكرى الوفاء والبيعة وتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية التي تصادف في السابع من شهر شباط، مؤكدين أننا كجزء من الشعب الأردني على امتداد مساحة الوطن نعتز بهذه المناسبة العزيزة، ونجدد البيعة لجلالة الملك، والسير خلف قيادته في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

حمى الله الاردن وشعبه وقيادته من كيد الكائدين وظلم الظالمين وحقد الحاقدين إنه سميع مجيب

ديوان ابناء وادي موسى/ بني ليث في عمان