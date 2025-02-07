وطنا اليوم _

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عشيرة الملكاوي:

نحن أبناء عشيرة الملكاوي في الداخل والخارج، نؤكد اليوم كما كنا دائمًا وفاءنا المطلق وولاءنا الراسخ لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مجددين العهد على الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي تمضي بالأردن بثبات في مواجهة التحديات، وتكرس كل الجهود لحماية الوطن وقضاياه العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

إننا في عشيرة الملكاوي، وانطلاقًا من ثوابتنا الوطنية والقومية، نرفض رفضًا قاطعًا أي مخططات تستهدف تهجير أهلنا في فلسطين ، ونؤكد أن فلسطين هي قضية الأمة التي لا تقبل المساومة أو الحلول المؤقتة وأن الأردن بقيادته الهاشمية كان ولا يزال السند والداعم الرئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه رافضين كل الطروحات التي تمس هوية وطننا وأمنه، وعلى رأسها ما يسمى بالوطن البديل.

وإذ نعلن وقوفنا التام خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في جهوده الدؤوبة للدفاع عن الأردن وفلسطين، فإننا نؤكد اعتزازنا بالجيش العربي وأجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن واستقراره، مجددين العهد بأن نبقى على الدوام جنودًا أوفياء في خدمة وطننا ومليكنا، أوفياء لمبادئنا الوطنية الراسخة.

حفظ الله الأردن عزيزًا منيعًا، وحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.

عشيرة الملكاوي .

اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 الموافق 27 رجب 1446 هـ