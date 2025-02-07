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4 وفيات من عائلة واحدة اختناقا بمدفأة غاز في بلدة النعيمة

منذ 39 ثانية
4 وفيات من عائلة واحدة اختناقا بمدفأة غاز في بلدة النعيمة

وطنا اليوم:توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر اختناقهم بمدفأة في بلدة النعيمة بلواء بني عبيد في محافظة اربد.
والوفيات هم الاب ٣٠ عام والام ١٩ عام وطفليهما عمرها سنة والآخر ٣ شهور.
وخيمت أجواء الحزن في بلدة النعيمة اثر الحادثة.
وقد قامت كوادر الدفاع المدني بانتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفى، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث.


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