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زين تستذكر الحسين الباني وتجدد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني

منذ 11 ثانية
زين تستذكر الحسين الباني وتجدد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم_عمان، ٧ شباط ٢٠٢٥: استذكرت شركة زين الأردن اليوم الجمعة جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجددت الشركة البيعة بمشاعر من الفخر والاعتزاز لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يقود مسيرة الأردن على دروب العزة والمجد.

ونشرت الشركة عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة بهذه المناسبة جمعت جلالتيهما، لتشارك الأردنيين إحياء هذه المناسبة التي يجددون خلالها في كل عام ولاءهم للعرش الهاشمي وانتماءهم الصادق لهذا الثرى الطهور، الذي كان وسيبقى عزيزاً منيعاً بقيادته الهاشمية الحكيمة، سنداً للأمة والأشقاء في مختلف الظروف.


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