بالصور – نشامى الهندسة في زين خلال المنخفض القطبي

وطنا اليوم_واصلت الفرق الفنية والهندسية في شركة زين الأردن جولاتها على محطات الشركة في كافة محافظات المملكة، وذلك لضمان المحافظة على أداء الشبكة وفقاً لأعلى المعايير التي تحرص الشركة على تطبيقها باستمرار.

وكثّفت فرق زين من جولاتها على المحطات في المحافظات التي شهدت تساقطاً وتراكماً للثلوج، وذلك ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لفصل الشتاء، والتي تفعّلها الشركة في الظروف الجوية الاستثنائية التي تؤثر على المملكة خلال فصل الشتاء، حيث يتم التحقق من عمل جميع محطات الشركة بكفاءة، والحيلولة دون وقوع أية عوائق قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمشتركين وعلى تجربتهم، لا سيما مع الزيادة التي تطرأ على استخدام خدمات الاتصال الخلوي والإنترنت في مثل هذه الظروف.