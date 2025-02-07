جامعة البترا خلف جلالة الملك في رفض التهجير 

وطنا اليوم_تؤكد جامعة البترا الأردنية بكل فخر واعتزاز، وقوفها الكامل خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الرفض القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

إننا نؤكد دعمنا الثابت لموقف جلالته الذي يعكس التزام الأردن الراسخ بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وصون كرامته.

وإيمانًا منّا بدورنا كمؤسسة أكاديمية أردنية وطنية، فإننا نشدّد على رفضنا المطلق لأي محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم الأصلية، ونؤكد أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

إن جامعة البترا، وانطلاقًا من التزامها بقيم العدل والحق، تجدد دعمها لموقف الأردن الراسخ باعتباره الحل الوحيد القادر على ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتؤكد جامعة البترا دعمها الكامل لدور جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، تلك المسؤولية التاريخية والشرعية التي اضطلع بها الأردن لحماية هوية القدس وصون حقوق أهلها ورعاية المقدسات.

إننا في جامعة البترا، إذ نفتخر بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والفكرية إلى تعزيز الوعي بعدالة القضية الفلسطينية، وترسيخ قيم الحق والعدالة والسلام.