الصحفي اسعد ابوقيلة الأمم المتحدة تستعد الي إعلان حكومة البناء الجديدة بمدينة سرت وسط ليبيا  

وطنا اليوم_قال ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ صحفي وكاتب ليبي مستقل ومحلل سياسي و مراسل صحيفة وطنا اليوم الأردنية في تصريحات صحافية اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ميلادي بعد اعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم التلاتاء الماضي عن تشكيل اللجنة الاستشارية اقول ونقل عن انباء متداوله تفيد بان الأمم المتحدة تستعد الي إعلان حكومة البناء الجديدة الموحدة بمدينة سرت وكلمة البناء ترمز الي إقامة الانتخابات وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس ديمقراطية و للعلم اقول ان مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر والمجلس،الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعدد كبير من اعضاء المجلس الاعلي للدولة والحكومة الليبية برئاسة اسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ابدو موافقتهم ودعمهم لمبادرة الامم المتحدة عبر بيانات صحافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايضا جاء دعم مبادرة الامم المتحدة من عدد كبير من المترشحين للانتخابات الليبية ندكر منهم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية والدكتور سيف الاسلام معمر القدافي والمهندس فتحي باشاغا وغيرهم من القيادات الليبية و للعلم ان مسؤولون من اميركا والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي يدعمون مبادرة الامم المتحدة لحل الأزمة الليبية والدفع الي إقامة الانتخابات الليبية وان يكون مقر حكومة البناء الجديدة في مدينة سرت وسط ليبيا واقول للعلم أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم التلاتاء الماضي تشكيل اللجنة الاستشارية توازن جغرافي وتمثيل نسائي تضم اللجنة 20 عضوًا من الشخصيات الليبية البارزة، تم اختيارهم بعناية وفق معايير صارمة هم إبراهيم عثمان آدم علي و إبراهيم موسى سعيد قراده و أبو القاسم رمضان أبو القاسم بريبش و أمينة خير الله محمد الحاسية و جازية جبريل محمد شعيتير و زهرة علي المزوغي تيبار و عبد الفتاح خليفة الصويعي السائح و عبير إبراهيم السنوسي امنينه و عصام يوسف مفتاح الماوي و. علي سعيد علي البرغثي و علي محمود حمد خير الله و عمر إبراهيم عمر احسين و كمال محمد حذيفة الهوني و الكوني علي رحومة عبوده و. لميس عبد المجيد بن أبو بكر بن سعد و محمد حسن بشير عبيد و. مريم أبو بكر خليل امغار محمد اده و نوري خليفة عمر العبار و نوري عبد الله المهدي عبد العاطي و وافية أحمد عبد المجيد سيف النصر

وفي سياق متصل وللعلم اقول ان اختيار. مدينة سرت مقر لحكومة البناء الجديدة الموحدة ليس ،ضربة حظ بل اقول تعتبر مدينة سرت الواقعة وسط البلاد وتبعد 450 كلم الى الشرق من طرابلس نقطة الوصل بين المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية وتحتوي على بنية تحتية مهمة تم إنجازها في عهد الزعيم والقائد معمر القدافي واليوم يتم زيادة إعمار المدينة برعاية المهندس بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا و للعلم ايضا كانت مركزا لقمم العربية والافريقية وكانت مدينة سرت عاصمة دولة الجماهيرية الليبية أواخر سنة 1990 وحتي بداية سنة 2000 من القرن العشرين الماضي وبعدها تم نقل عاصمة ليبيا الي طرابلس و كانت تعقد في مدينة سرت عاصمة ليبيا بشكل دوري اجتماعات مؤتمر الشعب العام ( البرلمان الليبي ) واجتماعات اللجنة الشعبية العامة ( الحكومة الليبية ) وتنظم فيها المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة