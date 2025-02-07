العدوان الإسرائيلي في الضفة : تفجير منازل في جنين وقصف بمسيّرات في طمون

وطنا اليوم:فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منازل إضافية في مخيّم جنين، في حين يواصل حصاره وعدوان على طولكرم وطوباس في إطار عمليته العسكرية التي بدأها في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، شماليّ الضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع العملية العسكرية على مخيم جنين، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات لعدد من البلدات المجاورة، أبرزها قباطية، وبرقين.

وذكرت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل في مخيم جنين، مع استمرار عمليته العسكرية منذ 18 يوما، مشيرة إلى أن أصوات انفجارات عدة سمعت في المخيّم، جرّاء نسف الجيش منازل؛ كما دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من قواته في محيط المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

ولليوم الثاني عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا واسعا بمدينة طولكرم ومخيمها، مع تجريف وتدمير البنية التحتية.

واعتقل الجيش خلال الأيام الماضية عشرات الأهالي، وأجبر مئات العائلات على النزوح، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل وصحافية؛ كما حوّل الجيش الإسرائيلي منازل فلسطينيين في طولكرم ومخيمها إلى ثكنات عسكرية بعد أن أجبر الفلسطينيين على إخلائها.

ولليوم السادس على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، حيث يواصل عملية التمشيط وتفتيش منازل فلسطينية في طمون، تحت غطاء سلاح الجو.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات القصف في مواقع متفرقة من البلدة عبر طائرات مسيّرة، فيما أكّد أهال أنهم يعانون من نفاد المواد التموينية، وانقطاع شبه كامل للكهرباء، وأن الجيش ينفذ حملة اعتقالات ويحقق ميدانيا مع العشرات.