روبيو يزور الشرق الأوسط بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

وطنا اليوم:أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الخميس، أن الوزير ماركو روبيو سيجري أول زيارة للشرق الأوسط هذا الشهر، وذلك عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة.

وقال المسؤول إن روبيو سيحضر مؤتمر ميونخ للأمن، ثم يزور إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط/ فبراير.

وفي السياق، أعلن روبيو أن على الدول التي تنتقد اقتراح الرئيس ترامب في شأن قطاع غزة أن تبادر إلى عرض اقتراحات لمساعدة القطاع المحاصر والمدمر.

وكرر روبيو أن ترامب يعرض إعادة الإعمار؛ لأن غزة “غير صالحة للسكن” في الوقت الراهن، موضحا أن تصريحات ترامب المثيرة للجدل كانت تهدف جزئيا إلى تشجيع الدول الأخرى التي “تتمتع بالقدرة الاقتصادية والتكنولوجية” على المساعدة أيضا في إعادة الإعمار.

وقال روبيو لصحافيين في جمهورية الدومينيكان، إن “عرض الرئيس ترامب أن يتدخل، وأن يكون جزءا من هذا الحل. إذا كانت بعض الدول الأخرى على استعداد للتقدم والقيام بذلك بنفسها، فسيكون ذلك رائعا، لكن لا يبدو أن أحدا يسارع إلى القيام بذلك”.

وأضاف أن “هناك دولا في المنطقة تعبر عن قلق كبير. نشجع هذه الدول على التقدم وإيجاد حل وجواب لهذه المشكلة”.

وطرح ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فكرة غريبة وغير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعد أن يُرحَّل سكان القطاع الفلسطيني إلى مصر والأردن. وسارع البلدان إلى رفض هذه الفكرة على غرار الفلسطينيين أنفسهم ودول عديدة حول العالم.