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فيديو متداول في لبنان يظهر لحظة استهداف واغتيال حسن نصر الله

منذ ساعة واحدة
فيديو متداول في لبنان يظهر لحظة استهداف واغتيال حسن نصر الله

وطنا اليوم_ضرب موثق مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرات مراقبة في ضاحية بيروت الجنوبية، لقطات ضربة جوية عنيفة ولحظة استهداف موقع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

 

ويظهر مقطع الفيديو ضربة جوية للموقع وانعدام الرؤية مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

 

كما أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة من واجهة أخرى الضربة العنيفة وخروج ألسنة اللهب من تحت الأرض في الموقع.

 

جدير بالذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

 

وفي الـ 28 من الشهر ذاته نعى “حزب الله” اللبناني أمينه العام حسن نصر الله.

 

هذا وأكدت زينب نصر الله ابنة الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصر الله وفاته، مشددة على أن كل الأقاويل التي تدور حول بقائه على قيد الحياة غير صحيحة.


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