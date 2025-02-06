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وفد إسرائيلي يتجه إلى الدوحة السبت لاستكمال بحث تبادل الأسرى

منذ 4 ساعات
وفد إسرائيلي يتجه إلى الدوحة السبت لاستكمال بحث تبادل الأسرى

وطنا اليوم_يتوجه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة، السبت المقبل، لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن الوفد الذي يتكون من مسؤولين في جهازي الأمن العام “الشاباك”، والاستخبارات “الموساد”، يتوجه السبت إلى الدوحة لاستكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى.

ووفق الهيئة، أعطى رئيس “الشاباك” رونين بار، أوامره لفريق التفاوض بالاستعداد لاستكمال المرحلة الأولى من الصفقة، وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويترقب الجانب الإسرائيلي نشر حركة حماس قائمة المحتجزين يوم الجمعة، تمهيدا للإفراج عنهم المقرر السبت، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الهيئة إلى مخاوف في إسرائيل من أن تؤدي سلسلة التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين، إلى الإضرار بالمفاوضات.


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