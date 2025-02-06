مجموعة شباب 911 يجددون العهد والولاء في ذكرى الوفاء والبيعة

وطنا اليوم _محمد ملكاوي_

بمناسبة ذكرى الوفاء والبيعة أصدرت مجموعة شباب 911 بيانًا تأكيدًا على ولائنا ووفائنا لوطننا العزيز والأردن قيادة وشعبًا نعاهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بأننا سنبقى الجنود الأوفياء درع الوطن الحصين وسياجه المتين نذود عن ترابه الطاهر بكل ما نملك من قوة وعزيمة مستمدين عزيمتنا من تاريخنا العريق وإرثنا المشرف .

إننا في مجموعة شباب 911 نؤكد التفافنا حول القيادة الهاشمية الحكيمة ودعمنا الثابت لمواقف جلالة الملك الوطنية والعروبية في الدفاع عن قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين قضيتنا الأولى التي تظل في قلب كل عربي ومسلم.

فلسطين التي نؤمن بأن تحريرها وقيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو الهدف الذي لا يمكن التراجع عنه ونحن على العهد مهما كانت التحديات نقف دائمًا صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني مطالبين بحقهم المشروع في الحرية والكرامة.

إننا شباب هذا الوطن نحمل في قلوبنا العهد والولاء نؤمن أن الدفاع عن الأردن وقضايانا العادلة هو واجب مقدس لن نتوانى عن أدائه بكل إخلاص وتضحية.

سنظل كما كنا دائمًا العيون الساهرة والسواعد القوية نقف إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية في كل وقت وحين دفاعًا عن أمن واستقرار الأردن العزيز فليعلم من يحاول المساس بوطننا أننا أبناء الصحراء والجبال لا نهاب التحديات وقلوبنا من صوان وسلاحنا الإيمان بوطننا وقيادتنا.

حفظ الله الأردن عزيزًا شامخًا وحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وسدد على طريق الخير خطاهم.

صادر عن مجموعة شباب 911