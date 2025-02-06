بيان صادر عن عشيرة ال عنيزات … باعون _ عجلون … 

وطنا اليوم_

تابعت عشيرة ال عنيزات مجريات الأحداث السياسية الأخيرة وبكل إهتمام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الغاشمه على أهلنا وشعبنا أهل غزه .

وما رافق ذلك من تصريحات الرئيس الامريك دونالد ترامب من تهجير و ترحيل أبناء غزه إلى الأردن ومصر ..

فإننا أبناء عشيرة ال عنيزات نؤيد ونؤكد وندعم قرارات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والحفاظ على اللحمه الوطنية كما واننا نرفض ونشجب كافة القرارات الصادرة عن الرئيس الامريكي ترامب بترحيل وتهجير أهلنا في غزه … عاش الأردن … عاش الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله ….

صدر هذآ البيان اليوم الخميس الموافق ٦/٢/٢٠٢٥

ديوان عشيرة ال عنيزات باعون ..عجلون

عنهم د.معتصم فلاح عنيزات

المختار تيسير إبراهيم عنيزات .