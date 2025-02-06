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للمرة الثانية بتاريخه .. الحسين اربد بطلا لكأس السوبر الأردني

6 فبراير 2025
للمرة الثانية بتاريخه .. الحسين اربد بطلا لكأس السوبر الأردني

وطنا اليوم:نجح فريق الحسين إربد بالظفر ببطولة كأس السوبر الأردني للمرة الثانية في تاريخه، بعد تعادله إيابًا امام فريق الوحدات سلبًا بلا أهداف، في المواجهة التي أُقيمت اليوم الخميس على ستاد الحسن في محافظة إربد.
ويأتي تتويج الحسين ببطولة السوبر بعد فوزه بنتيجة 3-1 على فريق الوحدات في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأحد الماضي على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة.
وشهدت المباراة سيطرة متبادلة بين طرفي اللقاء، بينما لم يتم أختبار حراس الفريقين سوى في مناسبتين بالشوط الاول.


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