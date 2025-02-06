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اعلان قوائم المدخرين المختارين للحج هذا العام وموعد استلام التصاريح

6 فبراير 2025
اعلان قوائم المدخرين المختارين للحج هذا العام وموعد استلام التصاريح

وطنا اليوم:أعلن صندوق الحج على موقعه الإلكتروني وعبر رسائل نصية قوائم المدخرين الذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج العام الحالي.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، أن استلام التصاريح وأداء اليمين سيبدأ يوم السبت المقبل وحتى 15 شباط الجاري من خلال مراجعة أقرب مديرية أوقاف واصطحاب هوية الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
وبحسب البيان سيتمكن عدد من مدخري الصندوق من تاريخ 1/1/2019 فما دون من أداء فريضة الحج هذا العام، إذ يتيح الاشتراك في الصندوق المنافسة على نسبة 20 بالمئة من العدد المخصص لحجاج المملكة، علماً أن الذين أدوا فريضة الحج من خلال الصندوق، بلغ نحو 10 آلاف مدخر ومدخرة.


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