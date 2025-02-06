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الأمم المتحدة تثمن إعفاء الأردن شاحنات مساعدات غزة من الرسوم الجمركية

6 فبراير 2025
الأمم المتحدة تثمن إعفاء الأردن شاحنات مساعدات غزة من الرسوم الجمركية

وطنا اليوم:ثمنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، شيري ريتسيما أندرسون، الخميس، دور الأردن بإعفاء المركبات المنوي التبرع بها من الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية والضرائب العامة والخاصة.
وقرر مجلس الوزراء إعفاء الشاحنات والمركبات المنوي التبرع بها من مكتب الأمم المتحدة البالغ عددها 230 مركبة وشاحنة من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات وذلك لغايات استخدامها لدعم الممر الإنساني الأردني وتقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة ودعم جهود الإغاثة الأردنية للقطاع.
وقالت أندرسون عبر منصة (إكس)، إنّ إعفاء الشاحنات والمركبات من الرسوم الجمركية والضرائب العامة سيضمن زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
وكتبت عبر منصة (إكس)، أن “التقدير العميق لدعم الأردن المتواصل للأمم المتحدة. قرار الأردن في استثناء المركبات المقدمة من الأمم المتحدة من الجمارك والضرائب تؤكد أنه بإمكاننا ان نضع المزيد من المال باتجاه الأهداف المشتركة لزيادة الدعم لغزة. الأمم المتحدة في الأردن تثمن قيادة المملكة للدعم المتواصل”.


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