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بيان صادر عن عشائر تل الصافي القيسية تحت التأسيس في الاردن

6 فبراير 2025
بيان صادر عن عشائر تل الصافي القيسية تحت التأسيس في الاردن

وطنا اليوم:بيان صادر عن عشائر تل الصافي القيسية تحت التأسيس في الاردن

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى في كتابه الكريم “واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ” (آل عمران: 103).
الحمد لله الذي حبانا وطناً عزيزاً، وقيادةً هاشميةً حكيمةً، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إنَّ المملكة الأردنية الهاشمية كانت وستبقى حصنًا منيعًا أمام كل المؤامرات والتحديات، بفضل قيادتها الهاشمية الحكيمة، وبفضل وحدة شعبها الأبي وعشائرها الصلبة المتماسكة، التي لا تساوم على أمن الوطن واستقراره، ولا تقبل بغير العزة والكرامة لشعبها وأمتها.
نحن عشائر تل الصافي القيسية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ نتابع عن كثب ما يجري حولنا من تحديات كبرى، فإننا نؤكد موقفنا الثابت والراسخ خلف سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، أبا الحسين، درع الوطن وسيفه، وحامي إرث الثورة العربية الكبرى.

ونعلن للعالم أجمع:
– رفضنا القاطع لأي محاولة للمساس بأمن الأردن أو استقراره، فالأردن قويٌ بشعبه، عزيزٌ بقيادته، عصيٌّ على المؤامرات والتحديات.
– وقوفنا صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية، داعمين ومؤيدين لكل قرار يحفظ سيادة الوطن وكرامته.
– رفضنا المطلق لأي مخطط يستهدف تهجير أهلنا في غزة العروبة والصمود، أو أي جزء غالٍ من أرض فلسطين الحبيبة، ففلسطين أرض عربية، ولن تكون إلا لأهلها، والأردن لن يكون بديلاً عن أحد ولن يسمح بأن يُفرض عليه ما لا يرضاه شعبه وقيادته.
– إيماننا بأن الأردن هو صمام الأمان في المنطقة، بما يمثله من تاريخٍ وموقفٍ وسياسةٍ حكيمة، فهو ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولن يسمح بزعزعة أمنه أو التلاعب بمقدراته.

إننا عشائر تل الصافي القيسية، وكجزء أصيل من نسيج العشائر الأردنية، نقدم الغالي والنفيس فداءً لهذا الوطن العزيز، ونفديه بالدم والمال والرجال، ليبقى حصينًا منيعًا، شامخًا بين الأمم، معتزًا بقيادته، وراسخًا في مواقفه القومية والثابتة.
عاش الأردن، عاشت قيادتنا الهاشمية، وعاشت فلسطين عربية أبية.
صادر عن عشائر تل الصافي القيسية المملكة الأردنية الهاشمية، عمان يوم الخميس الموافق : ٦ / ٢ / ٢٠٢٥م


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