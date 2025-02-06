أبو ردينة : فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، إن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشروعاً استثمارياً، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة.

وأضاف أبو ردينة، أن “شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين”.

وتابع أن “الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيُفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أميركية وأعضاء كونغرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس ثمن في بيان رسمي، مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير أو الضم، مؤكداً أنه لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الخميس، إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة في نهاية القتال.

وأضاف عبر منشور على منصة تروث سوشيال أنه لن تكون هناك حاجة لجندي أميركي في غزة.

وقال إن الولايات المتحدة ستعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في غزة.

ووفق ترامب فإنه سكان غزة سيتم إعادة توطينهم في مجتمعات أكثر أمانا.

وقال إن أميركا ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح “أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير”.