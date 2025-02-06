الفايز: في ذكرى الوفاء والبيعة نقف خلف الملك والوطن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأسرة الأردنية الواحدة وهي تحيي اليوم الذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة؛ ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، فإننا نستذكر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في ذكرى رحيل الملك الباني الحسين بن طلال، وهي مسيرة فخر وعز تتواصل بمختلف الميادين في عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني، الذي حمل الراية الهاشمية باقتدار وهمة عالية وطموح ليس له حدود، ويواصل مسيرة البناء والإصلاح الشامل بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية، لبناء الأردن القادر على مواجهة التحديات بشجاعة وعزم لا يلين.

وقال الفايز اننا في مجلس الاعيان وفي هذه الذكرى ، نجدّد الولاء والعهد لجلالة الملك عبدالله الثاني ، بان نستمر بالوقوف خلف قيادة جلالته الحكمية ، داعمين لمواقف جلالته وجهوده الكبيرة ، من اجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره ، وفي مساعي جلالته الرامية الى توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين ، وفي دفاع جلالته عن ثوابتنا الوطنية ومصالحنا العليا ، وتصديه لمختلف المخططات التي تستهدف ثوابتنا الوطنية وديمومة امن الوطن واستقراره ، ليستمر هذا الحمى الاردني الهاشمي حرا سيدا عزيزا .

وأضاف ” اننا في المجلس كلنا فخر واعتزاز ، بجهود جلالته الرامية الى ترسيخ دور الأردن على الساحتين العربية والدولية ، وسيبقى مجلس الاعيان سندا قويا لجلالة الملك ، في الدفاع عن قضايا امتنا العربية العادلة ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، مثمنين بذات الوقت مساعي جلالته وجهوده المتواصلة ، من اجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ، في قطاع غزه والضفة العربية المحتلة ” .

وقال رئيس مجلس الاعيان ، ان هذا اليوم الخالد في تاريخ الأردن الحديث ، يجدد فيه الأردنيون الوفاء للوطن والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهو يوم نستذكر فيه ما قدم ملوكنا الهاشميون الاخيار ، من عمل موصول وعطاء لم ولن ينضب ، لإرساء دعائم التقدم والاستقرار في وطننا العزيز ، وتعزيز نهضة على أسس راسخة ومتينة.