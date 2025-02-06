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الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في محافظة الكرك

6 فبراير 2025
الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في محافظة الكرك

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان فرق الاطفاء والإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني الكرك تمكنت صباح اليوم من اخماد حريق شب بمستودع داخل احد المجمعات التجارية بمنطقة المنشية في محافظه الكرك.
حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق الذي امتد الى الطابق الثاني الموازي للمستودع وتمكنت فرق الاطفاء من حصر واخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه وحالت دون انتشاره.
ونتج عن الحريق الذي قدرت مساحته ب(٨٥٠)م٢ إصابة شخص بضيق في التنفس اثر استنشاقه للغازات المنبعثة عن الحريق ،حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمة له في الموقع ونقله الى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم ،وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.


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