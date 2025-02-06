بنغلاديشون يشعلون النار بمنزل عائلة الشيخة حسينة وأعضاء بحزبها

وطنا اليوم:قام محتجون في بنغلاديش بتخريب منزل عائلة رئيسة الوزراء المخلوعة، الشيخة حسينة واجد، وإضرام النيران فيه، بالإضافة إلى منازل أخرى تعود لأعضاء في حزبها.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب أنباء تفيد بأن حسينة ستخاطب الشعب البنغلاديشي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الهند، حيث تعيش في المنفى منذ الإطاحة بها العام الماضي إثر ثورة قادها الطلاب.

وتُعد الشيخة حسينة، البالغة من العمر 77 عاماً، والتي حكمت بنغلاديش لمدة 20 عاماً، شخصية مثيرة للجدل؛ حيث اتُهمت حكومتها بقمع المعارضة بشكل وحشي.

وفي مساء الأربعاء، تعرض منزل والدها الراحل، الشيخ مجيب الرحمن، الرئيس المؤسس لبنغلاديش، والذي تحول إلى متحف، للتخريب بواسطة حفارة. وعلى الرغم من اعتبار والد حسينة بطلاً لاستقلال البلاد، إلا أن الغضب الشعبي تجاه ابنته أثر سلباً على إرثه لدى منتقديها.

وفي بث مباشر على موقع فيسبوك، أدانت حسينة الهجوم على منزل والدها وطالبت بتحقيق العدالة، قائلة: “إنهم يستطيعون هدم مبنى، ولكنهم لا يستطيعون محو التاريخ”.

ورغم لجوء حسينة إلى الهند في آب/ أغسطس الماضي، إلا أن الغضب الشعبي تجاهها وتجاه أعضاء حزبها، رابطة عوامي، لم يخفت، خاصة بعد مقتل أكثر من 200 شخص العام الماضي أثناء محاولة حكومتها قمع الاحتجاجات. وفي أمس الأربعاء، قام المتظاهرون أيضاً بإحراق منازل وشركات تابعة لكبار قادة الحزب.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لتطهير البلاد مما وُصف بـ”مواقع الحج الفاشية”. وأفادت الشرطة البنغالية بأن حوالي 700 متظاهر تجمعوا مساء أمس الأربعاء، مع نشر العشرات من ضباط الشرطة في المنطقة.

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش عن فتح تحقيق بخصوص احتمال اختلاس 5 مليارات دولار من قبل حسينة وعائلتها في إطار صفقة لبناء محطة للطاقة النووية مع روسيا.

وأعلنت اللجنة أيضًا فتح تحقيق آخر ضد الشيخة حسينة وأقاربها في قضية الاستيلاء على أراضٍ في ضواحي العاصمة دكا، ومن بين المشتبه بهم في هذه الملفات ابنة أخت الشيخة حسينة، توليب صديق.

وأمرت اللجنة البنوك الكبرى في البلاد بالإفصاح عن تفاصيل المعاملات المتعلقة بتوليب صديق كجزء من التحقيق.

ومنذ الإطاحة بحسينة، تُدار البلاد من قبل حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، الذي تعهد بإجراء انتخابات في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.