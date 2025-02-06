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ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 30% الشهر الماضي

6 فبراير 2025
ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 30% الشهر الماضي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن عدد السياح خلال الشهر الأول من العام الحالي 2025 ارتفع بنسبة 30% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي 2024.
ووفقًا للبيانات، وصل عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 610 آلاف سائح مقارنةً بـ469 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2024.
وأشارت البيانات إلى أن عدد سياح المبيت ارتفع بنسبة 23% خلال الشهر الأول من العام الحالي ليصل إلى 502 ألف سائح.
وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023، بحسب البنك المركزي.


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