اغلاق حركة السير على طرق بالشيدية باتجاه معان بسبب الغبار

وطنا اليوم:أعلنت ادارة الدوريات الخارجية ،ظهر الخميس، عن قطع لحركة السير من أمام محطة الشيدية باتجاه معان ومن منطقة دوار الببسي باتجاه الشيدية ومن منطقة ماقبل المحمدية باتجاه عمان ومن جسر عنيزة باتجاه الجنوب في محافظة معان، وذلك نتيجةً لانعدام الرؤيا بسبب الغبار والرياح الشديدة.

ونوهت الدوريات بأن الفرق الميدانية المختصة متواجدة في المواقع المذكورة للدلالة وإرشاد ويتم التعامل مع حركة السير لحظة بلحظة.

وتظهر صور الأقمار في طقس العرب، تشكل موجات غبارية قوية في بعض المناطق الصحراوية ومناطق البادية في هذه الأثناء بفعل هبات الرياح القوية والتي تقارب 100 كم/ساعة.

ودعا طقس العرب، للانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت أثناء المسير على تلك الطرقات والى قاطني تلك المناطق، مع توقعات باشتداد لافت على سرعة الرياح خلال الساعات القادمة.