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ليلة قاسية تمر على سكان قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي

6 فبراير 2025
ليلة قاسية تمر على سكان قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي

وطنا اليوم:عاش سكان قطاع غزة ليلة قاسية تحت وطأة المنخفض الجوي العنيف، حيث اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة مخيمات النزوح، تاركة عشرات آلاف العائلات في مواجهة مباشرة مع البرد القارس والتشريد المستمر.
وسط العاصفة، انهارت العديد من الخيام، بينما وجد الأهالي أنفسهم عاجزين عن حماية أطفالهم من المياه المتسربة والرياح التي مزّقت مآويهم الهشة.
أما العائلات التي ما زالت تقيم فوق أنقاض منازلها المدمرة، فقد عاشت أوضاعًا أكثر خطورة في ظل العاصفة العنيفة.
وفي مأساة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء انهيار جدار مبنى على عائلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما يعكس خطورة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
من جانبه، وصف الدفاع المدني في غزة الأوضاع بـ”المأساوية”، حيث تلقى نداءات استغاثة من عائلات محاصرة بعد انهيار عدد كبير من الخيام في مخيم النزوح بمنطقة المواصي جنوب القطاع.
وأكد في بيان صحفي اليوم الخميس أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع لا تكفي لتغطية احتياجات النازحين، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول الوقود والمعدات اللازمة لإنقاذ وإغاثة المنكوبين.
في هذه الليلة العاصفة، بات البرد ليس مجرد حالة جوية، بل معركة بقاء يخوضها أهالي غزة تحت وطأة الحصار والتشريد.


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