3 ملايين متر مكعب خزنتها سدود الاردن خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 3 مليون متر مكعب، ليصل التخزين الكلي في السدود الـ 15 الرئيسية إلى 74 مليون م³، ما نسبته 25.6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م³.

وبينت الوزارة أن الهطولات المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة سجل أعلى هطول في العاصمة / منطقة بيادر وادي السير حيث بلغ 79.8 ملم، فيما شملت الهطولات جميع مناطق المملكة باستثناء محافظة العقبة.

ورفعت كميات الأمطار الهاطلة على جميع المناطق من بداية الموسم إلى صباح اليوم الموسم المطري إلى 22.9%، علماً بأن نسبة الهطول العام الماضي لنفس الفترة سجلت 60.3%، ما انعكس على كميات جيدة دخلت السدود حتى صباح اليوم الخميس، حيث كانت أعلى الكميات في سد الموجب الذي دخلته 1.6 مليون متر مكعب، ليصل إلى 12.588 مليون م³ بنسبة تخزين 51%، فيما دخل سد الملك طلال 631 ألف متر مكعب، ليصل إلى 35.290 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 52.6%. وتوزعت باقي الكمية على مختلف السدود باستثناء سدود الوالة وابن حماد والفيدان.