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إحباط تهريب 700 كروز دخان في إقليم الشمال

منذ دقيقة واحدة
إحباط تهريب 700 كروز دخان في إقليم الشمال

وطنا اليوم:أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة , التهريب تهريب (700) كروز دخان أثناء عملها ضمن دوريات مكافحة التهريب العاملة في إقليم الشمال، حيث تم ضبط المركبة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
وتهيب دائرة الجمارك الاردنية ممثلة بمديرية مكافحة التهريب بالأخوة المواطنين المبادرة بالإبلاغ عن أية مخالفات جمركية او محاولات تهريب، على الرقم المجاني 105، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها والتي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والاضرار بالشركات المنتجة نظراً لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون.


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