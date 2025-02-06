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مصرع عسكرييْن إسرائيليين بغلاف غزة بسبب الأحوال الجوية

منذ 7 ثواني
مصرع عسكرييْن إسرائيليين بغلاف غزة بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:أكد الجيش الإسرائيلي مصرع ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة في غلاف غزة الشمالي نتيجة الأحوال الجوية العاصفة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرافعة انهارت بسبب الرياح القوية وسقطت على خيمة كان الجنود داخلها.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في هذا الحادث الذي وصفته بـ”الخطير الذي يعكس نقص الاستعداد للظروف الجوية”.


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