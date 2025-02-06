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الملك يغادر أرض الوطن متوجها لبريطانيا والولايات المتحدة

منذ 20 ثانية
الملك يغادر أرض الوطن متوجها لبريطانيا والولايات المتحدة

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، تليها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية، تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن.
ويرافق جلالته خلال زيارته الولايات المتحدة، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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