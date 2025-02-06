بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أوامر لجيش الاحتلال بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع

منذ 15 ثانية
أوامر لجيش الاحتلال بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الجيش يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش الخميس، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، موجة انتقادات دولية واسعة.
وكان ترامب قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن خطة للسيطرة على قطاع غزة، واصفا إياها بملكية طويلة الأمد ستجلب “آلاف الوظائف”، وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:58

الأمن يحذر من التواجد في المناطق المنخفضة ومجاري السيول

09:50

تطورات عسكرية لافتة.. المكسيك تنشر آلاف الجنود على حدودها مع أمريكا

09:43

ميادة شريم : التهجير “خط أحمر” وصوتنا العالي قوة مستمدة من مواقف جلالة الملك

09:28

تضارب بشأن عبور السفن الحكومية الأميركية قناة بنما دون رسوم

09:22

غالانت: نتنياهو كان يخشى مواجهة حزب الله لاعتقاده بأنه سيدمر تل أبيب

09:14

انقاذ 8 أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الأمطار في الكرك

07:43

وزير الدفاع الأمريكي: سندعم تل أبيب بذخائر لم تُمنح لها سابقًا

06:35

مدارس تقرر تعليق دوام طلبتها ليوم غد الخميس نظرا للظروف الجوية السائدة

02:47

اصطدام طائرتين على مدرج مطار أميركي

02:31

اليمن : بحال قررت مصر ٲو الأردن تحدي أمريكا فإننا سنقف بكل قوة إلى جانبهما

01:30

الأردن.. النطق بالحكم على موظف بوزارة العدل أقدم على قتل صديقه

00:22

الفراية: الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القسطل

وفيات
وفيات الأربعاء 5-2-2025وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025