أوامر لجيش الاحتلال بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الجيش يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش الخميس، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، موجة انتقادات دولية واسعة.

وكان ترامب قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن خطة للسيطرة على قطاع غزة، واصفا إياها بملكية طويلة الأمد ستجلب “آلاف الوظائف”، وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.