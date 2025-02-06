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الأمن يحذر من التواجد في المناطق المنخفضة ومجاري السيول

منذ 19 ثانية
الأمن يحذر من التواجد في المناطق المنخفضة ومجاري السيول

وطنا اليوم:شهدت محافظتي عجلون والطفيلة، تساقطا للثلوج في ساعت الصباح الباكر من اليوم الخميس.
العديد من المناطق المرتفعة في محافظة عجلون مثل: عبين عبلين و صخرة و راس منيف و عفنا و سامتا و منطقة القاعدة عنجرة تساقطا للثلوج.
وحذر محافظ عجلون، نايف الهدايات، المواطنين من السير على الطرقات، داعياً إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من خطر الانزلاق، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامة الجميع.
ودعت مديرية الأمن العام، الخميس، إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.
وشددت على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية بالسير على الأقدام أو بالمركبات، في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي شديد البرودة والمصاحب لهطولات مطرية وزخات ثلجية.
كما دعت مديرية الأمن العام إلى تقليل الحركة ما أمكن عند الهطولات المطرية خاصة على الطرق الخارجية.


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