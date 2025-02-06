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انقاذ 8 أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الأمطار في الكرك

منذ 19 ثانية
انقاذ 8 أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الأمطار في الكرك

وطنا اليوم:تمكنت فرق الانقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني الكرك فجر اليوم من إنقاذ ثمانية أشخاص من جنسية عربية داهمتهم مياه الأمطار بمنطقه اللجون في محافظه الكرك
وقال مدير دفاع مدني الكرك، إن فرق الإنقاذ المتخصصة استجابت للمحلوظة الواردة حول العائلة التي داهمتها مياه الأمطار، وعلى الفور تحركت الفرق الى الموقع، وقطعت حوالي (3) كم سيراً على الاقدام، نظراً لوعورة التضاريس وتشكل الوحل والطين، وتمكنت من الوصول الى الاشخاص المحاصرين وتم إخلاءهم بواسطة معدات الإنقاذ الخاصة وتأمينهم الى وحالتهم العامه جيدة.


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