وزير الدفاع الأمريكي: سندعم تل أبيب بذخائر لم تُمنح لها سابقًا

وطنا اليوم_قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن واشنطن ستعمل على تزويد تل أبيب بالذخيرة التي لم تُمنح لها سابقًا.

من جانبه، قال نتنياهو إن تل أبيب باتت “قريبة جدًا” من تحقيق أهدافها في الحرب على غزة.

وفي سياق متصل، وصف هيغسيث تكرار النهج العسكري في غزة بأنه “جنون”، في إشارة إلى ضرورة إعادة تقييم الإستراتيجية المتبعة هناك، مشيرًا إلى أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرارات تفصيلية بشأن ما يمكن القيام به في غزة خلال المرحلة المقبلة.