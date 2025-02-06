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مدارس تقرر تعليق دوام طلبتها ليوم غد الخميس نظرا للظروف الجوية السائدة

منذ 27 دقيقة
مدارس تقرر تعليق دوام طلبتها ليوم غد الخميس نظرا للظروف الجوية السائدة

وطنا اليوم_€قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك محمد سلامه الشقيرات تعليق الدراسة في مدارس اللواء يوم غد الخميس نظرا للظروف الجوية السائدة.

 

قرر مدير تربية لواء بصير بالطفيلة جزاع الرفوع وبالتنسيق مع متصرف لواء بصيرا علي الزيدان، تعليق دوام مدارس اللواء ليوم غد الخميس نظرا للأحوال الجوية الصعبة و حفاظا على سلامة الطلبة وتأخير دوام موظفي المديرية للساعة التاسعة صباحا.

كما قرر مدير تربية محافظة معان، الدكتور عدنان الحباشنة، تعليق الدوام في مدارس المحافظة لذات السبب.

كما قرر مدير التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، تعليق الدوام في جميع مدارس تربية الطفيلة الحكومية والخاصة، يوم غد الخميس نظرا للأحوال الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة الطلبة في المحافظة على أن يكون دوام مديرية التربية والتعليم الساعة التاسعة صباحا.

 

وقد قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة منطقة الكرك الأستاذ سامر المجالي بالتنسيق مع محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف تعليق الدوام في جميع مدارس مديرية تربية منطقة الكرك الحكومية والخاصة يوم غداً .

 

نظراً للأحوال الجوية السائدة في المحافظة على أن يكون دوام مديرية التربية والتعليم الساعة التاسعة صباحا حرصًا على سلامة الطلبة .


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